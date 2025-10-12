$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 38873 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 62765 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 34103 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 39096 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 29220 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 27680 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 35561 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43506 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 69457 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35611 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Одеська інфраструктура і цивільні будівлі пошкоджені внаслідок дій агресора

Київ • УНН

 • 580 перегляди

В Одеській області внаслідок нічної атаки дронів 12 жовтня пошкоджено об'єкт газової інфраструктури, надвірну споруду та будівлю райдержадміністрації. Одна людина постраждала, пожежі оперативно ліквідовано.

Одеська інфраструктура і цивільні будівлі пошкоджені внаслідок дій агресора

Окрім об'єкту інфраструктури, у Одеській області також понівечено будівлю районної державної адміністрації, вказується про цивільні будівлі. Усе це через черговий наліт ударних дронів зс рф, яким активно протидіяло ППО, зменшивши можливі наслідки дій загарбників.

Передає УНН із посиланням на сторінку пресслужби керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

У ніч на 12 жовтня регіон Одещини зазнав чергової атаки ударними дронами зс рф. Попри активну роботу українських захисників, якими було збито більшість ворожих цілей, влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру зафіксовано. 

Пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, які швидко загасили рятувальники. На жаль, одна людина постраждала.

- повідомив керівник ОВА Одеської області.

Він додав, що постраждалих немає, зауваживши, що влучання відбулось в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації (вибито скління).

Нагадаємо

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Блекаут 
Електроенергія
Олег Кіпер
Одеська область