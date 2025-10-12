Одеська інфраструктура і цивільні будівлі пошкоджені внаслідок дій агресора
Київ • УНН
В Одеській області внаслідок нічної атаки дронів 12 жовтня пошкоджено об'єкт газової інфраструктури, надвірну споруду та будівлю райдержадміністрації. Одна людина постраждала, пожежі оперативно ліквідовано.
Окрім об'єкту інфраструктури, у Одеській області також понівечено будівлю районної державної адміністрації, вказується про цивільні будівлі. Усе це через черговий наліт ударних дронів зс рф, яким активно протидіяло ППО, зменшивши можливі наслідки дій загарбників.
Передає УНН із посиланням на сторінку пресслужби керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Деталі
У ніч на 12 жовтня регіон Одещини зазнав чергової атаки ударними дронами зс рф. Попри активну роботу українських захисників, якими було збито більшість ворожих цілей, влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру зафіксовано.
Пошкоджено об’єкт газової інфраструктури та надвірну споруду. Виникли пожежі, які швидко загасили рятувальники. На жаль, одна людина постраждала.
Він додав, що постраждалих немає, зауваживши, що влучання відбулось в об’єкт енергетичної інфраструктури та будівлю районної державної адміністрації (вибито скління).