Одесская инфраструктура и гражданские здания повреждены в результате действий агрессора
Киев • УНН
В Одесской области в результате ночной атаки дронов 12 октября поврежден объект газовой инфраструктуры, надворное сооружение и здание райгосадминистрации. Один человек пострадал, пожары оперативно ликвидированы.
Помимо объекта инфраструктуры, в Одесской области также повреждено здание районной государственной администрации, указывается о гражданских зданиях. Все это из-за очередного налета ударных дронов ВС РФ, которым активно противодействовало ПВО, уменьшив возможные последствия действий захватчиков.
Передает УНН со ссылкой на страницу пресс-службы руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.
Подробности
В ночь на 12 октября регион Одесской области подвергся очередной атаке ударными дронами ВС РФ. Несмотря на активную работу украинских защитников, которыми было сбито большинство вражеских целей, попадания в гражданскую и энергетическую инфраструктуру зафиксированы.
Поврежден объект газовой инфраструктуры и надворное сооружение. Возникли пожары, которые быстро потушили спасатели. К сожалению, один человек пострадал.
Он добавил, что пострадавших нет, отметив, что попадание произошло в объект энергетической инфраструктуры и здание районной государственной администрации (выбито остекление).