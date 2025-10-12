Через прицільну російську атаку, знеструмлено Донеччину - ОВА

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 жовтня, 16:00 • 38858 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 62743 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 34091 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 39086 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 29210 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 27678 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 35559 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43504 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 69453 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35609 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
93%
751мм
Популярнi новини
Окупанти припинили відбудову знищеної ними Авдіївки, посилаючись на невизначену долю коксохіму - ЦНС11 жовтня, 21:45 • 11121 перегляди
"Зелені чоловічки": Естонія закрила проїзд через "Саатсеський чобіт" після поміченої активності збройних груп рфVideo11 жовтня, 22:14 • 6336 перегляди
Лекорню назвав головний пріоритет на посаді премʼєра Франції12 жовтня, 00:21 • 3558 перегляди
Уряд рф вніс Renault до списку підсанкційних компаній через можливе виробництво дронів для УкраїниPhoto12 жовтня, 00:50 • 5006 перегляди
Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до путіна через гальмування зусиль щодо припинення війни - Politico02:58 • 11077 перегляди
Публікації
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 38864 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 62752 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 34727 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 69454 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 54365 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Вадим Філашкін
Олег Кіпер
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Канада
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 37119 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 39254 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 41333 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 106965 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 49663 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
Ручна граната
E-6 Mercury

Через прицільну російську атаку, знеструмлено Донеччину - ОВА

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

Донецька область знеструмлена через прицільний удар російських військ по енергетичній інфраструктурі. Фахівці працюють над відновленням, але терміни наразі невідомі.

Через прицільну російську атаку, знеструмлено Донеччину - ОВА

Незважаючи на черговий підступний удар російської армії, наступне по'язане з атакою знеструмлення на територїі області, фахівці з енергетики роблять усе можливе щоб відновити живлення, втім терміни відновлення ще належить встановити.

Про це інформує Вадим Філашкін, керівник Донецької ОВА, передає УНН.

Деталі

Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. 

- інформує начальник ОВА Донецької області.

За його словами, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Водночас вказується, що остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення невідомі точно, їх ще належить встановити.

Нагадаємо

Окупанти атакували Костянтинівку Донецької області авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 49 та 56 років, а п'ятеро людей отримали поранення.

російські безпілотники в ніч на 12 жовтня атакували Чугуїв Харківської області, завдавши удару по навчальному закладу. 

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Блекаут 
Електроенергія
Вадим Філашкін
Донецька область
Харківська область
Чугуїв
Костянтинівка