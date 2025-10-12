Через прицільну російську атаку, знеструмлено Донеччину - ОВА
Київ • УНН
Донецька область знеструмлена через прицільний удар російських військ по енергетичній інфраструктурі. Фахівці працюють над відновленням, але терміни наразі невідомі.
Незважаючи на черговий підступний удар російської армії, наступне по'язане з атакою знеструмлення на територїі області, фахівці з енергетики роблять усе можливе щоб відновити живлення, втім терміни відновлення ще належить встановити.
Про це інформує Вадим Філашкін, керівник Донецької ОВА, передає УНН.
Деталі
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зранку росіяни знову прицільно вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі.
За його словами, фахівці вже почали ремонт і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Водночас вказується, що остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення невідомі точно, їх ще належить встановити.
Нагадаємо
Окупанти атакували Костянтинівку Донецької області авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 49 та 56 років, а п'ятеро людей отримали поранення.
російські безпілотники в ніч на 12 жовтня атакували Чугуїв Харківської області, завдавши удару по навчальному закладу.