російська армія атакувала Костянтинівку авіабомбами: двоє загиблих, п'ятеро поранених
Київ • УНН
Російські війська атакували Костянтинівку Донецької області авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 49 та 56 років, а п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено 9 приватних будинків та церкву, 2-річний хлопчик, батько та дідусь якого постраждали, евакуйований до Краматорська.
Армія рф атакувала Костянтинівку, що на Донеччині, авіабомбами. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, дві людини загинули, ще п'ятеро - отримали поранення, передає УНН.
Щонайменше 2 людини загинули і 5 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці. Росіяни знову атакували місто авіабомбами — убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років. Пошкоджено 9 приватних будинків і церкву
Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону: один чоловік загинув, інший поранений11.10.25, 17:11 • 1472 перегляди
Крім того, за словами голови ОВА, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика.
Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська
В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки11.10.25, 17:24 • 1182 перегляди