Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
14:06 • 11201 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 13146 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 18938 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 13731 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 22066 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 31058 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42107 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 56021 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34687 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
російська армія атакувала Костянтинівку авіабомбами: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Російські війська атакували Костянтинівку Донецької області авіабомбами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків 49 та 56 років, а п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджено 9 приватних будинків та церкву, 2-річний хлопчик, батько та дідусь якого постраждали, евакуйований до Краматорська.

російська армія атакувала Костянтинівку авіабомбами: двоє загиблих, п'ятеро поранених

Армія рф атакувала Костянтинівку, що на Донеччині, авіабомбами. Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, дві людини загинули, ще п'ятеро - отримали поранення, передає УНН.

Щонайменше 2 людини загинули і 5 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Костянтинівці. Росіяни знову атакували місто авіабомбами — убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років. Пошкоджено 9 приватних будинків і церкву 

- повідомив Філашкін.

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону: один чоловік загинув, інший поранений11.10.25, 17:11 • 1472 перегляди

Крім того, за словами голови ОВА, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика.

Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська 

- резюмував Філашкін.

В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки11.10.25, 17:24 • 1182 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Костянтинівка
Краматорськ