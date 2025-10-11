российская армия атаковала Константиновку авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Константиновку Донецкой области авиабомбами, в результате чего погибли двое мужчин 49 и 56 лет, а пятеро человек получили ранения. Повреждены 9 частных домов и церковь, 2-летний мальчик, отец и дедушка которого пострадали, эвакуирован в Краматорск.
Армия рф атаковала Константиновку Донецкой области авиабомбами. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, два человека погибли, еще пятеро получили ранения, передает УНН.
По меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке. Россияне снова атаковали город авиабомбами — убили двух местных мужчин 49 и 56 лет. Повреждены 9 частных домов и церковь
Кроме того, по словам главы ОВА, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика.
Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск
