российская армия атаковала Константиновку авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых

$41.510.00
48.210.00
ukenru
16:00 • 816 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
14:06 • 11131 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 13119 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 18915 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 13713 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 22057 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 31053 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42106 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 55998 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34684 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3м/с
89%
750мм
Популярные новости
Трамп остается в «исключительном состоянии здоровья» - СМИ11 октября, 06:35 • 11850 просмотра
Удар по авто «Черниговоблэнерго»: в больнице умер второй энергетик11 октября, 07:26 • 4992 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 19678 просмотра
Сырский рассказал о ситуации на фронте: что известно10:08 • 5832 просмотра
Зеленский проводит разговор с Трампом - ОП12:22 • 11891 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo16:00 • 816 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 14:06 • 11130 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 19841 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 55998 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 42343 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Константин Ганич
Блогеры
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 29863 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 32066 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 34527 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 100455 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 43742 просмотра
Актуальное
ATACMS
Дія (сервис)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

российская армия атаковала Константиновку авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Российские войска атаковали Константиновку Донецкой области авиабомбами, в результате чего погибли двое мужчин 49 и 56 лет, а пятеро человек получили ранения. Повреждены 9 частных домов и церковь, 2-летний мальчик, отец и дедушка которого пострадали, эвакуирован в Краматорск.

российская армия атаковала Константиновку авиабомбами: двое погибших, пятеро раненых

Армия рф атаковала Константиновку Донецкой области авиабомбами. Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, два человека погибли, еще пятеро получили ранения, передает УНН.

По меньшей мере 2 человека погибли и 5 ранены в результате сегодняшних ударов по Константиновке. Россияне снова атаковали город авиабомбами — убили двух местных мужчин 49 и 56 лет. Повреждены 9 частных домов и церковь 

- сообщил Филашкин.

Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: один мужчина погиб, другой ранен11.10.25, 17:11 • 1460 просмотров

Кроме того, по словам главы ОВА, на месте удара полиция обнаружила 2-летнего мальчика.

Он, к счастью, не пострадал, но ранения получили его отец и дедушка. Ребенок эвакуирован в Краматорск 

- резюмировал Филашкин.

В Украине упорядочат процесс эвакуации из прифронтовых громад: как распределят обязанности11.10.25, 17:24 • 1170 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Константиновка
Краматорск