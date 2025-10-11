Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: один мужчина погиб, другой ранен
Киев • УНН
В результате обстрела Корабельного района Херсона двое мужчин получили ранения. Один из них, 60-летний мужчина, скончался от полученных травм.
Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеского удара двое мужчин получили ранения. Сейчас известно, что один из них погиб, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.
В больницу доставили двух раненых в результате обстрела Корабельного района Херсона. Мужчины 53 и 60 лет получили взрывные травмы, переломы бедер и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь
Добавим
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Корабельного района от полученных травм скончался 60-летний мужчина, которого доставляли в медучреждение.
Сейчас устанавливают его личность. Соболезнования родным и близким погибшего - добавили в ОВА.
