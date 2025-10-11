$41.510.00
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
13:21 • 8142 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
12:56 • 15950 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
12:10 • 11438 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
08:54 • 20076 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 30299 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 41691 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 54476 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 34503 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
10 октября, 14:04 • 28754 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: один мужчина погиб, другой ранен

Киев • УНН

 • 510 просмотра

В результате обстрела Корабельного района Херсона двое мужчин получили ранения. Один из них, 60-летний мужчина, скончался от полученных травм.

Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона: один мужчина погиб, другой ранен

Оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. В результате вражеского удара двое мужчин получили ранения. Сейчас известно, что один из них погиб, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В больницу доставили двух раненых в результате обстрела Корабельного района Херсона. Мужчины 53 и 60 лет получили взрывные травмы, переломы бедер и осколочные ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь 

- сообщили в Херсонской ОВА.

Добавим

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела Корабельного района от полученных травм скончался 60-летний мужчина, которого доставляли в медучреждение.

Сейчас устанавливают его личность. Соболезнования родным и близким погибшего - добавили в ОВА.

Россия атаковала дронами коммунальщиков в Херсоне: есть погибший и трое тяжелораненых – ОВА09.10.25, 16:43 • 2410 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Херсон