Россия атаковала дронами коммунальщиков в Херсоне: есть погибший и трое тяжелораненых – ОВА
В результате атаки российского дрона на служебный автомобиль в Херсоне погиб водитель коммунального предприятия. Еще трое работников получили тяжелые ранения, их госпитализировали.
В Херсоне российские войска нанесли удар с дрона по автомобилю коммунальщиков, работавших в Корабельном районе города. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграме, пишет УНН.
По его словам, около 14:30 беспилотник попал в служебный автомобиль. На месте погиб водитель, сотрудник одного из коммунальных предприятий.
Еще трое его коллег в возрасте 44, 48 и 49 лет получили тяжелые ранения – контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные повреждения.
Пострадавших доставили в больницу, где врачи борются за их жизни.
Александр Прокудин подчеркнул, что враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре Херсона, в частности по тем, кто ежедневно восстанавливает город после обстрелов.
