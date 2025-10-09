$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Россия атаковала дронами коммунальщиков в Херсоне: есть погибший и трое тяжелораненых – ОВА

Киев • УНН

 • 450 просмотра

В результате атаки российского дрона на служебный автомобиль в Херсоне погиб водитель коммунального предприятия. Еще трое работников получили тяжелые ранения, их госпитализировали.

Россия атаковала дронами коммунальщиков в Херсоне: есть погибший и трое тяжелораненых – ОВА

В Херсоне российские войска нанесли удар с дрона по автомобилю коммунальщиков, работавших в Корабельном районе города. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Телеграме, пишет УНН.

Подробности

По его словам, около 14:30 беспилотник попал в служебный автомобиль. На месте погиб водитель, сотрудник одного из коммунальных предприятий.

Еще трое его коллег в возрасте 44, 48 и 49 лет получили тяжелые ранения – контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные повреждения.

Оккупанты атаковали центральный район Херсона: 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили травмы и контузии07.10.25, 21:29 • 4322 просмотра

Пострадавших доставили в больницу, где врачи борются за их жизни.

Александр Прокудин подчеркнул, что враг целенаправленно бьет по гражданской инфраструктуре Херсона, в частности по тем, кто ежедневно восстанавливает город после обстрелов.

россияне атаковали дроном остановку в Херсоне: погиб мужчина, еще один ранен07.10.25, 09:43 • 2982 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
Херсон