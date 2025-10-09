росія атакувала дронами комунальників у Херсоні: є загиблий і троє тяжкопоранених – ОВА
Київ • УНН
Внаслідок атаки російського дрона на службовий автомобіль у Херсоні загинув водій комунального підприємства. Ще троє працівників отримали тяжкі поранення, їх госпіталізували.
У Херсоні російські війська завдали удару з дрона по автівці комунальників, які працювали у Корабельному районі міста. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Телеграмі, пише УНН.
Деталі
За його словами, близько 14:30 безпілотник влучив у службовий автомобіль. На місці загинув водій, працівник одного з комунальних підприємств.
Ще троє його колег віком 44, 48 і 49 років отримали тяжкі поранення – контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також уламкові ушкодження.
Постраждалих доставили до лікарні, де лікарі борються за їхні життя.
Олександр Прокудін наголосив, що ворог цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі Херсона, зокрема по тих, хто щодня відновлює місто після обстрілів.
