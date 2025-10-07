Окупанти атакували центральний район Херсона: 55-річний чоловік та 20-річна жінка отримали травми та контузії
Київ • УНН
Ввечері російські військові обстріляли Центральний район Херсона, внаслідок чого постраждали двоє людей. 55-річний чоловік та 20-річна жінка отримали мінно-вибухові травми та контузії, їм надано медичну допомогу.
Сьогодні увечері російські військові обстріляли Центральний район Херсона, постраждали двоє людей, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
Близько 20:20 російські військові обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. 55-річний чоловік та 20-річна жінка дістали мінно-вибухові травми та контузії
За даними ОВА, медики надали потерпілим необхідну допомогу. В подальшому вони лікуватимуться амбулаторно.
росіяни атакували дроном зупинку у Херсоні: загинув чоловік, ще один поранений07.10.25, 09:43 • 2538 переглядiв