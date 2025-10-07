Оккупанты атаковали центральный район Херсона: 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили травмы и контузии
Киев • УНН
Вечером российские военные обстреляли Центральный район Херсона, в результате чего пострадали два человека. 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и контузии, им оказана медицинская помощь.
Около 20:20 российские военные обстреляли Центральный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека. 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и контузии
По данным ОВА, медики оказали пострадавшим необходимую помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
