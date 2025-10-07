$41.340.11
15:10 • 16798 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 18393 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 18271 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 22247 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 22383 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 48422 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45304 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72582 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60138 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57128 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Оккупанты атаковали центральный район Херсона: 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили травмы и контузии

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Вечером российские военные обстреляли Центральный район Херсона, в результате чего пострадали два человека. 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и контузии, им оказана медицинская помощь.

Оккупанты атаковали центральный район Херсона: 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили травмы и контузии

Сегодня вечером российские военные обстреляли Центральный район Херсона, пострадали два человека, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Около 20:20 российские военные обстреляли Центральный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека. 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и контузии 

- говорится в сообщении.

По данным ОВА, медики оказали пострадавшим необходимую помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

россияне атаковали дроном остановку в Херсоне: погиб мужчина, еще один ранен07.10.25, 09:43

Антонина Туманова

Война в Украине
Херсон