Оккупанты атаковали центральный район Херсона: 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили травмы и контузии

Сегодня вечером российские военные обстреляли Центральный район Херсона, пострадали два человека, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Около 20:20 российские военные обстреляли Центральный район Херсона. В результате вражеской атаки пострадали два человека. 55-летний мужчина и 20-летняя женщина получили минно-взрывные травмы и контузии - говорится в сообщении.

По данным ОВА, медики оказали пострадавшим необходимую помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

