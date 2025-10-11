$41.510.00
14:06
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 14:10
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону: один чоловік загинув, інший поранений

Київ • УНН

 • 512 перегляди

Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсону двоє чоловіків отримали поранення. Один з них, 60-річний чоловік, помер від отриманих травм.

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону: один чоловік загинув, інший поранений

Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону. В результаті ворожого удару двоє чоловіків отримали поранення. Наразі відомо, що один з них - загинув, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

До лікарні доставили двох поранених внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона. Чоловіки 53 та 60 років отримали вибухові травми, переломи стегон та осколкові поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога 

- повідомили в Херсонській ОВА.

Додамо

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Корабельного району від отриманих травм помер 60- річний чоловік, якого доставляли до медзакладу.

Нині встановлюють його особу. Співчуття рідним та близьким загиблого - додали в ОВА.

росія атакувала дронами комунальників у Херсоні: є загиблий і троє тяжкопоранених – ОВА09.10.25, 16:43 • 2410 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Херсон