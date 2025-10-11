Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону: один чоловік загинув, інший поранений
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Корабельного району Херсону двоє чоловіків отримали поранення. Один з них, 60-річний чоловік, помер від отриманих травм.
Окупанти обстріляли Корабельний район Херсону. В результаті ворожого удару двоє чоловіків отримали поранення. Наразі відомо, що один з них - загинув, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
До лікарні доставили двох поранених внаслідок обстрілу Корабельного району Херсона. Чоловіки 53 та 60 років отримали вибухові травми, переломи стегон та осколкові поранення. Постраждалим надається необхідна медична допомога
Додамо
Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу Корабельного району від отриманих травм помер 60- річний чоловік, якого доставляли до медзакладу.
Нині встановлюють його особу. Співчуття рідним та близьким загиблого - додали в ОВА.
росія атакувала дронами комунальників у Херсоні: є загиблий і троє тяжкопоранених – ОВА09.10.25, 16:43 • 2410 переглядiв