В Украине упорядочат процесс эвакуации из прифронтовых громад: как распределят обязанности
Киев • УНН
Правительство Украины вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с ВОТ и прифронтовых территорий. Эта система распределяет обязанности между ответственными ведомствами для улучшения услуг в транзитных центрах и местах временного проживания.
Правительство внедряет Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с ВОТ и прифронтовых территорий. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Распределяем обязанности между ответственными за эвакуацию и создаем возможности для анализа потребностей эвакуированных. Это поможет максимально приблизить и улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания
Составляющие процесса эвакуации распределены следующим образом:
- Минразвития через Координационный штаб — общая координация;
- Минсоцполитики — социальное сопровождение и реинтеграция на местах в общинах;
- ГСЧС — безопасность, оповещение и техническая часть эвакуации;
- Местные администрации и органы местного самоуправления — мероприятия эвакуации на местах: организация сборных пунктов, оповещение, регистрация, транспортировка и размещение людей, бытовая поддержка;
- Национальная социальная сервисная служба Украины — координация работы мультидисциплинарных команд, включающих социальных работников, психологов, юристов, медиков.
Люди, вынужденные покинуть дом из-за приближения активных боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Работаем над созданием достойных условий для этого
