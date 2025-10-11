В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки

Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреби евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в транзитних центрах і місцях тимчасового проживання

На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів

Складові процесу евакуації розподілені таким чином:

- Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;

- Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;

- ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;

- Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;

- Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.

Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього