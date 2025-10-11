В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки
Київ • УНН
Уряд України запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. Ця система розподіляє обов'язки між відповідальними відомствами для покращення послуг в транзитних центрах і місцях тимчасового проживання.
Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.
Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреби евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в транзитних центрах і місцях тимчасового проживання
На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів 16.08.25, 19:18 • 11887 переглядiв
Складові процесу евакуації розподілені таким чином:
- Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;
- Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;
- ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;
- Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;
- Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.
Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього
Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині03.10.25, 03:36 • 26446 переглядiв