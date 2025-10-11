В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки

$41.510.00
48.210.00
ukenru
14:06 • 4404 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 8108 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 15937 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 11429 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 20069 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 30296 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 41690 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 54469 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34502 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28754 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
79%
750мм
Популярнi новини
Понад 1000 солдатів та 18 крилатих ракет: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу11 жовтня, 04:42 • 10583 перегляди
Атака на Запоріжжя: загинула жінка, 11 людей поранені11 жовтня, 05:24 • 5810 перегляди
Трамп залишається у “винятковому стані здоров’я” - ЗМІ 11 жовтня, 06:35 • 10121 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 16583 перегляди
Зеленський проводить розмову із Трампом - ОП12:22 • 10090 перегляди
Публікації
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 14:06 • 4406 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 16816 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 54470 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto10 жовтня, 13:35 • 40983 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10 жовтня, 10:53 • 46790 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Костянтин Ганіч
Блогери
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ісландія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 29030 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 31209 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 33701 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 99652 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 43036 перегляди
Актуальне
ATACMS
Дія (сервіс)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
E-6 Mercury

В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Уряд України запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. Ця система розподіляє обов'язки між відповідальними відомствами для покращення послуг в транзитних центрах і місцях тимчасового проживання.

В Україні упорядкують процес евакуації з прифронтових громад: як розподілять обов'язки

Уряд запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам з ТОТ і прифронтових територій. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає УНН.

Розподіляємо обов'язки між відповідальними за евакуацію та створюємо можливості для аналізу потреби евакуйованих. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги, які люди отримують в транзитних центрах і місцях тимчасового проживання 

- підкреслила прем'єрка.

На Донеччині розпочалася примусова евакуація родин із дітьми із 5 населених пунктів 16.08.25, 19:18 • 11887 переглядiв

Складові процесу евакуації розподілені таким чином:

- Мінрозвитку через Координаційний штаб — загальна координація;

- Мінсоцполітики — соціальний супровід та реінтеграція на місцях у громадах;

- ДСНС — безпека, оповіщення й технічна частина евакуації;

- Місцеві адміністрації та органи місцевого самоврядування — заходи евакуації на місцях: організація збірних пунктів, оповіщення, реєстрація, транспортування та розміщення людей, побутова підтримка;

- Національна соціальна сервісна служба України — координація роботи мультидисциплінарних команд, які включають соціальних працівників, психологів, юристів, медиків.

Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Працюємо над створенням гідних умов для цього 

- наголосила Свириденко.

Примусову евакуацію сімей з дітьми розширять на Харківщині03.10.25, 03:36 • 26446 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій