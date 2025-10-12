російські безпілотники другу ніч поспіль атакують Чугуїв: пошкоджено навчальний заклад та житловий будинок, є постраждала
Київ • УНН
російські безпілотники в ніч на 12 жовтня атакували Чугуїв Харківської області, завдавши удару по навчальному закладу. Будівля отримала суттєві пошкодження, також пошкоджено житловий будинок неподалік, одна жінка постраждала.
В ніч на неділю, 12 жовтня, росіяни атакували місто Чугуїв Харківської області. Про це повідомила міський голова Галина Мінаєва, інформує УНН.
Деталі
Вона розповіла, що російські безпілотники нанесли удар по одному з навчальних закладів Чугуєва.
Будівля отримала суттєві пошкодження. Також пошкоджено житловий будинок неподалік. Поки що зафіксовано одну постраждалу жінку - гостра реакція на стрес
Вона додала, що нині на місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо
Місто Чугуїв пізно ввечері у суботу, 10 жовтня, опинилося під масованою атакою ворожої зброї. На місці влучань сталися загоряння. Одна людина постраждала.
