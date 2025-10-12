$41.510.00
11 октября, 16:00 • 23833 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 39690 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 24721 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 30116 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 22369 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 25552 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 33654 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 42944 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 63207 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35229 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Погода
+10°
1м/с
94%
750мм
российские беспилотники вторую ночь подряд атакуют Чугуев: повреждены учебное заведение и жилой дом, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 416 просмотра

российские беспилотники в ночь на 12 октября атаковали Чугуев Харьковской области, нанеся удар по учебному заведению. Здание получило существенные повреждения, также поврежден жилой дом неподалеку, одна женщина пострадала.

российские беспилотники вторую ночь подряд атакуют Чугуев: повреждены учебное заведение и жилой дом, есть пострадавшая

В ночь на воскресенье, 12 октября, россияне атаковали город Чугуев Харьковской области. Об этом сообщила мэр Галина Минаева, информирует УНН.

Подробности

Она рассказала, что российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева.

Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина - острая реакция на стресс

- написала Минаева.

Она добавила, что сейчас на месте работают соответствующие службы.

Напомним

Город Чугуев поздно вечером в субботу, 10 октября, оказался под массированной атакой вражеского оружия. На месте попаданий произошли возгорания. Один человек пострадал.

Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву09.08.25, 03:19 • 4336 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Харьковская область
Чухуев