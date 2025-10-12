российские беспилотники вторую ночь подряд атакуют Чугуев: повреждены учебное заведение и жилой дом, есть пострадавшая
Киев • УНН
российские беспилотники в ночь на 12 октября атаковали Чугуев Харьковской области, нанеся удар по учебному заведению. Здание получило существенные повреждения, также поврежден жилой дом неподалеку, одна женщина пострадала.
В ночь на воскресенье, 12 октября, россияне атаковали город Чугуев Харьковской области. Об этом сообщила мэр Галина Минаева, информирует УНН.
Подробности
Она рассказала, что российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева.
Здание получило существенные повреждения. Также поврежден жилой дом неподалеку. Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина - острая реакция на стресс
Она добавила, что сейчас на месте работают соответствующие службы.
Напомним
Город Чугуев поздно вечером в субботу, 10 октября, оказался под массированной атакой вражеского оружия. На месте попаданий произошли возгорания. Один человек пострадал.
Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву09.08.25, 03:19 • 4336 просмотров