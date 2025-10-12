Из-за прицельной российской атаки обесточена Донетчина - ОВА
Киев • УНН
Донецкая область обесточена из-за прицельного удара российских войск по энергетической инфраструктуре. Специалисты работают над восстановлением, но сроки пока неизвестны.
Несмотря на очередной коварный удар российской армии, последующее связанное с атакой обесточивание на территории области, специалисты по энергетике делают все возможное, чтобы восстановить питание, впрочем, сроки восстановления еще предстоит установить.
Об этом информирует Вадим Филашкин, руководитель Донецкой ОВА, передает УНН.
Подробности
Донетчина обесточена в результате вражеских обстрелов. Утром россияне снова прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре.
По его словам, специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. В то же время указывается, что окончательные объемы ущерба и сроки восстановления неизвестны точно, их еще предстоит установить.
