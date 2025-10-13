Украине нужно модифицировать защиту объектов критической инфраструктуры, ведь враг "не спит" - член транспортного комитета

Украине необходимо модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и, скорее всего, имеет информацию, каким образом были осуществлены укрепления и как защищаются объекты, поэтому нужно маневрировать. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Защита объектов критической инфраструктуры

Если мы говорим о средствах, то я скажу, что нам нужно модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и он, скорее всего, имеет где-то информацию, как, каким образом мы укрепляли и защищаем наши объекты, поэтому мы должны маневрировать. Когда мы говорим о РЭБах на поезда, РЭБах на опасные грузы, то есть транспорты, которые осуществляют важную миссию, то мы должны говорить о разработке определенных РЭБов, которые будут приспособлены к этому виду транспорта, будь то электрическая тяга, будь то дизельная тяга. Поэтому вызовов на самом деле очень много и средств нужно очень много - рассказала Савчук.

Также она прокомментировала закупку РЭБов для "Укрзализныци".

Если мы говорим о РЭБах, то это, скорее всего, резервный фонд государственного бюджета, потому что есть специфика закупок и не все может осуществить "Укрзализныця" - добавила Савчук.

Законопроект о железнодорожном транспорте

Савчук отметила, что нужно вводить новый термин на законодательном уровне - транспортная безопасность.

Ежедневно мы теряем не только конкретно объекты, но и инфраструктуру, а это миллионные убытки от повреждений. Если мы проанализируем критическую инфраструктуру, то мы должны говорить о новом термине – транспортная безопасность. Это понятие нужно вводить на законодательном уровне. В новом законопроекте, который мы сейчас рассматриваем о железнодорожном транспорте есть такая статья 16, которая полностью описывает эту транспортную безопасность для того, чтобы по-новому подойти к тому, что у нас происходит и она собственно будет касаться защиты не только объектов, но и обучения, защиты тех лиц, которые сегодня работают над "Укрзализныцей", или являются энергетиками и восстанавливают энергоснабжение - рассказала Савчук.

По ее словам, четко прописано о создании перечня объектов критической инфраструктуры - это касается мостов, железнодорожных портов, путепроводов и всего, что относится к объектам критической инфраструктуры.

После этого структурировать их по уязвимости, по уровню опасности, по уровню важности и после структурирования вырабатывается методика защиты. Мы понимаем, что у нас на сегодня некоторая работа проведена, у нас объекты критической инфраструктуры имеют определенные защиты - габионы, блоки, различными бетонными блоками и т.д. Но собственно эта методика уязвимости позволит правильно высчитать потребности, которые нужны именно на транспортную безопасность по средствам и в том числе по обращению к нашим международным донорам. Следующее - это система подготовки персонала. То есть персонал, который должен четко понимать, как он действует в каких ситуациях и система безопасности для персонала. Для этого, например, "Укрзализныця" выделила дополнительные средства и сделали дополнительные укрытия для своего персонала. Последнее - это контроль за выполнением этих планов - сказала Савчук.

Дополнение

Генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский заявлял, что россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты наносят удары по логистике и железной дороге в Украине с целью запугивания.

11 октября, "Укрзализныця" получила сообщение о минировании трех поездов дальнего следования.

Вчера, 12 октября сообщалось, что на территории Донецкой, Одесской и Черниговской областей вражеские удары по инфраструктурным объектам - газотранспортной и энергетической - создали повреждения.