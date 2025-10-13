Украине нужно модифицировать защиту объектов критической инфраструктуры, ведь враг "не спит" - член транспортного комитета

$41.600.10
Эксклюзив
07:50
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 16:00
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 14:06
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть
11 октября, 08:00
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto
12 октября, 11:24
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
10 октября, 11:09
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo
10 октября, 10:04
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto
10 октября, 09:18
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto
9 октября, 12:21
Украине нужно модифицировать защиту объектов критической инфраструктуры, ведь враг "не спит" - член транспортного комитета

Киев • УНН

 • 912 просмотра

Член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отметила необходимость модификации защиты объектов критической инфраструктуры. Она также отметила, что необходимо ввести новый термин "транспортная безопасность" на законодательном уровне.

Украине нужно модифицировать защиту объектов критической инфраструктуры, ведь враг "не спит" - член транспортного комитета

Украине необходимо модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и, скорее всего, имеет информацию, каким образом были осуществлены укрепления и как защищаются объекты, поэтому нужно маневрировать. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Защита объектов критической инфраструктуры

Если мы говорим о средствах, то я скажу, что нам нужно модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и он, скорее всего, имеет где-то информацию, как, каким образом мы укрепляли и защищаем наши объекты, поэтому мы должны маневрировать. Когда мы говорим о РЭБах на поезда, РЭБах на опасные грузы, то есть транспорты, которые осуществляют важную миссию, то мы должны говорить о разработке определенных РЭБов, которые будут приспособлены к этому виду транспорта, будь то электрическая тяга, будь то дизельная тяга. Поэтому вызовов на самом деле очень много и средств нужно очень много

 - рассказала Савчук.

Также она прокомментировала закупку РЭБов для "Укрзализныци".

Если мы говорим о РЭБах, то это, скорее всего, резервный фонд государственного бюджета, потому что есть специфика закупок и не все может осуществить "Укрзализныця"

- добавила Савчук.

Законопроект о железнодорожном транспорте

Савчук отметила, что нужно вводить новый термин на законодательном уровне - транспортная безопасность.

Ежедневно мы теряем не только конкретно объекты, но и инфраструктуру, а это миллионные убытки от повреждений. Если мы проанализируем критическую инфраструктуру, то мы должны говорить о новом термине – транспортная безопасность. Это понятие нужно вводить на законодательном уровне. В новом законопроекте, который мы сейчас рассматриваем о железнодорожном транспорте есть такая статья 16, которая полностью описывает эту транспортную безопасность для того, чтобы по-новому подойти к тому, что у нас происходит и она собственно будет касаться защиты не только объектов, но и обучения, защиты тех лиц, которые сегодня работают над "Укрзализныцей", или являются энергетиками и восстанавливают энергоснабжение

- рассказала Савчук.

По ее словам, четко прописано о создании перечня объектов критической инфраструктуры - это касается мостов, железнодорожных портов, путепроводов и всего, что относится к объектам критической инфраструктуры.

После этого структурировать их по уязвимости, по уровню опасности, по уровню важности и после структурирования вырабатывается методика защиты. Мы понимаем, что у нас на сегодня некоторая работа проведена, у нас объекты критической инфраструктуры имеют определенные защиты - габионы, блоки, различными бетонными блоками и т.д. Но собственно эта методика уязвимости позволит правильно высчитать потребности, которые нужны именно на транспортную безопасность по средствам и в том числе по обращению к нашим международным донорам. Следующее - это система подготовки персонала. То есть персонал, который должен четко понимать, как он действует в каких ситуациях и система безопасности для персонала. Для этого, например, "Укрзализныця" выделила дополнительные средства и сделали дополнительные укрытия для своего персонала. Последнее - это контроль за выполнением этих планов

- сказала Савчук.

Дополнение

Генеральный директор "Укрзализныци" Александр Перцовский заявлял, что россия атакует украинские железные дороги новой тактикой с лета.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты наносят удары по логистике и железной дороге в Украине с целью запугивания.

11 октября, "Укрзализныця" получила сообщение о минировании трех поездов дальнего следования.

Вчера, 12 октября сообщалось, что на территории Донецкой, Одесской и Черниговской областей вражеские удары по инфраструктурным объектам - газотранспортной и энергетической - создали повреждения.

Анна Мурашко

