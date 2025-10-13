Украине нужно модифицировать защиту объектов критической инфраструктуры, ведь враг "не спит" - член транспортного комитета
Член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отметила необходимость модификации защиты объектов критической инфраструктуры. Она также отметила, что необходимо ввести новый термин "транспортная безопасность" на законодательном уровне.
Украине необходимо модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и, скорее всего, имеет информацию, каким образом были осуществлены укрепления и как защищаются объекты, поэтому нужно маневрировать. Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Если мы говорим о средствах, то я скажу, что нам нужно модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и он, скорее всего, имеет где-то информацию, как, каким образом мы укрепляли и защищаем наши объекты, поэтому мы должны маневрировать. Когда мы говорим о РЭБах на поезда, РЭБах на опасные грузы, то есть транспорты, которые осуществляют важную миссию, то мы должны говорить о разработке определенных РЭБов, которые будут приспособлены к этому виду транспорта, будь то электрическая тяга, будь то дизельная тяга. Поэтому вызовов на самом деле очень много и средств нужно очень много
Также она прокомментировала закупку РЭБов для "Укрзализныци".
Если мы говорим о РЭБах, то это, скорее всего, резервный фонд государственного бюджета, потому что есть специфика закупок и не все может осуществить "Укрзализныця"
Савчук отметила, что нужно вводить новый термин на законодательном уровне - транспортная безопасность.
Ежедневно мы теряем не только конкретно объекты, но и инфраструктуру, а это миллионные убытки от повреждений. Если мы проанализируем критическую инфраструктуру, то мы должны говорить о новом термине – транспортная безопасность. Это понятие нужно вводить на законодательном уровне. В новом законопроекте, который мы сейчас рассматриваем о железнодорожном транспорте есть такая статья 16, которая полностью описывает эту транспортную безопасность для того, чтобы по-новому подойти к тому, что у нас происходит и она собственно будет касаться защиты не только объектов, но и обучения, защиты тех лиц, которые сегодня работают над "Укрзализныцей", или являются энергетиками и восстанавливают энергоснабжение
По ее словам, четко прописано о создании перечня объектов критической инфраструктуры - это касается мостов, железнодорожных портов, путепроводов и всего, что относится к объектам критической инфраструктуры.
После этого структурировать их по уязвимости, по уровню опасности, по уровню важности и после структурирования вырабатывается методика защиты. Мы понимаем, что у нас на сегодня некоторая работа проведена, у нас объекты критической инфраструктуры имеют определенные защиты - габионы, блоки, различными бетонными блоками и т.д. Но собственно эта методика уязвимости позволит правильно высчитать потребности, которые нужны именно на транспортную безопасность по средствам и в том числе по обращению к нашим международным донорам. Следующее - это система подготовки персонала. То есть персонал, который должен четко понимать, как он действует в каких ситуациях и система безопасности для персонала. Для этого, например, "Укрзализныця" выделила дополнительные средства и сделали дополнительные укрытия для своего персонала. Последнее - это контроль за выполнением этих планов
