Три поїзди далекого сполучення затрималися через повідомлення про замінування - УЗ
Київ • УНН
Сьогодні, 11 жовтня, Укрзалізниця отримала повідомлення про замінування трьох поїздів: №68/20 Київ — Варшава, №733 Дніпро — Київ, №748 Тернопіль — Київ. Вибухових речовин не виявлено, поїзди відновили рух із затримкою менше години.
Сьогодні, 11 жовтня, "Укрзалізниця" отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення. Пасажирів евакуювали, а вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.
Як повідомили в "УЗ", сьогодні зранку компанія отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення:
- №68/20 Київ — Варшава;
- №733 Дніпро — Київ;
- №748 Тернопіль — Київ.
Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію. Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено
Поїзди відновили рух. Затримка склала менше години.
Ворог продовжує удари з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною.