Три поезда дальнего следования задержались из-за сообщения о минировании - УЗ

Сегодня, 11 октября, "Укрзализныця" получила сообщение о минировании трех поездов дальнего следования. Пассажиров эвакуировали, а взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

Как сообщили в "УЗ", сегодня утром компания получила сообщение о минировании трех поездов дальнего следования:

Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасное расстояние. Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено