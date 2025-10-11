Три поезда дальнего следования задержались из-за сообщения о минировании - УЗ
Киев • УНН
Сегодня, 11 октября, "Укрзализныця" получила сообщение о минировании трех поездов дальнего следования. Пассажиров эвакуировали, а взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.
Детали
Как сообщили в "УЗ", сегодня утром компания получила сообщение о минировании трех поездов дальнего следования:
- №68/20 Киев — Варшава;
- №733 Днепр — Киев;
- №748 Тернополь — Киев.
Поезда были вынужденно остановлены. Пассажиры высажены и отведены на безопасное расстояние. Взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов обследовали поезда на предмет взрывчатки. Взрывчатых веществ не обнаружено
Поезда возобновили движение. Задержка составила менее часа.
Напомним
Враг продолжает удары с целью обрезать сообщение с прифронтовыми территориями, в частности Сумщиной и Черниговщиной.