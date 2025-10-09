Що буде з логістикою і перевезеннями в Україні взимку: Зеленський озвучив прогноз

$41.400.09
48.140.04
ukenru
09:40 • 10850 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10 • 16482 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36 • 12743 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06 • 13756 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35 • 22544 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20 • 14470 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56 • 15071 перегляди
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15 • 16506 перегляди
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17 • 26454 перегляди
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01 • 48682 перегляди
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
90%
745мм
Популярнi новини
БпЛА атакували Волгоградську область: горять об'єкти паливно-енергетичного комплексуPhoto9 жовтня, 01:52 • 31007 перегляди
В Україні посиляться дощі: прогноз погоди на сьогодніPhoto9 жовтня, 03:56 • 9776 перегляди
Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни9 жовтня, 04:10 • 14370 перегляди
Toyota збирається випустити "перші у світі" повністю твердотільні акумулятори для електрокарів06:16 • 7542 перегляди
ООН скоротить чверть миротворців у дев'яти гарячих точках світу через брак коштів07:24 • 12523 перегляди
Публікації
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець09:40 • 10855 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
09:10 • 16492 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
07:35 • 22549 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 59361 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру8 жовтня, 12:14 • 65044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 25790 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 43166 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 57126 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 58739 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 109718 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
MIM-104 Patriot
NASAMS
IRIS-T
ChatGPT

Що буде з логістикою і перевезеннями в Україні взимку: Зеленський озвучив прогноз

Київ • УНН

 • 982 перегляди

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти б'ють по логістиці та залізниці в Україні з метою залякування. Україна має захищатися, а "Укрзалізниця" разом з військовими захищатиме станції та ключові вузли.

Що буде з логістикою і перевезеннями в Україні взимку: Зеленський озвучив прогноз

російські окупанти завдають ударів по логістиці і залізниці в Україні з метою залякування. Водночас Україна має захищатися, заявив Президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання "Чи є якісь прогнози щодо перевезень та логістиці на зиму? Які ризики і чи готова Україна до цього?", Зеленський відповів, що росіяни б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях.

Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися. Укрзалізниця була присутня на Ставках. І керівник Укрзалізниці має завдання разом з військовими - захищати станції, ключові вузли. Все це будемо робити

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Володимир Зеленський повідомляв, що після українських ударів росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби.

Також Президент України розповів, чому північні регіони, а саме - Сумська і Чернігівська області - опинились в епіцентрі російських атак по енергетиці. Він зазначив, що росіяни прагнуть створити хаос і також залишити Україну без палива.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаПолітика
Електроенергія
Сумська область
Українська залізниця
Чернігівська область
Володимир Зеленський
Україна