Що буде з логістикою і перевезеннями в Україні взимку: Зеленський озвучив прогноз
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти б'ють по логістиці та залізниці в Україні з метою залякування. Україна має захищатися, а "Укрзалізниця" разом з військовими захищатиме станції та ключові вузли.
Деталі
Відповідаючи на питання "Чи є якісь прогнози щодо перевезень та логістиці на зиму? Які ризики і чи готова Україна до цього?", Зеленський відповів, що росіяни б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях.
Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися. Укрзалізниця була присутня на Ставках. І керівник Укрзалізниці має завдання разом з військовими - захищати станції, ключові вузли. Все це будемо робити
Нагадаємо
Володимир Зеленський повідомляв, що після українських ударів росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби.
Також Президент України розповів, чому північні регіони, а саме - Сумська і Чернігівська області - опинились в епіцентрі російських атак по енергетиці. Він зазначив, що росіяни прагнуть створити хаос і також залишити Україну без палива.