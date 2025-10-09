Что будет с логистикой и перевозками в Украине зимой: Зеленский озвучил прогноз
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты бьют по логистике и железной дороге в Украине с целью запугивания. Украина должна защищаться, а "Укрзализныця" вместе с военными будет защищать станции и ключевые узлы.
российские оккупанты наносят удары по логистике и железной дороге в Украине с целью запугивания. В то же время Украина должна защищаться, заявил Президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос "Есть ли какие-то прогнозы по перевозкам и логистике на зиму? Какие риски и готова ли Украина к этому?", Зеленский ответил, что россияне бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам.
Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться. Укрзализныця присутствовала на Ставках. И руководитель Укрзализныци имеет задачу вместе с военными - защищать станции, ключевые узлы. Все это будем делать
Напомним
Владимир Зеленский сообщал, что после украинских ударов россия испытывает дефицит бензина на уровне около 20 % от потребности.
Также Президент Украины рассказал, почему северные регионы, а именно - Сумская и Черниговская области - оказались в эпицентре российских атак по энергетике. Он отметил, что россияне стремятся создать хаос и также оставить Украину без топлива.