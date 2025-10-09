$41.400.09
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
8 октября, 18:01
Развестись через "Дію" можно будет уже в 2026 году
Что будет с логистикой и перевозками в Украине зимой: Зеленский озвучил прогноз

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты бьют по логистике и железной дороге в Украине с целью запугивания. Украина должна защищаться, а "Укрзализныця" вместе с военными будет защищать станции и ключевые узлы.

Что будет с логистикой и перевозками в Украине зимой: Зеленский озвучил прогноз

российские оккупанты наносят удары по логистике и железной дороге в Украине с целью запугивания. В то же время Украина должна защищаться, заявил Президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос "Есть ли какие-то прогнозы по перевозкам и логистике на зиму? Какие риски и готова ли Украина к этому?", Зеленский ответил, что россияне бьют как по грузоперевозкам, так и по пассажирским перевозкам.

Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться. Укрзализныця присутствовала на Ставках. И руководитель Укрзализныци имеет задачу вместе с военными - защищать станции, ключевые узлы. Все это будем делать

- заявил Зеленский.

Напомним

Владимир Зеленский сообщал, что после украинских ударов россия испытывает дефицит бензина на уровне около 20 % от потребности.

Также Президент Украины рассказал, почему северные регионы, а именно - Сумская и Черниговская области - оказались в эпицентре российских атак по энергетике. Он отметил, что россияне стремятся создать хаос и также оставить Украину без топлива.

Евгений Устименко

