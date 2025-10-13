ЕС работает над выделением дополнительных 100 млн евро для поддержки Украины зимой

Европейский Союз уже мобилизовал 800 миллионов евро для поддержки Украины этой зимой. Ведется работа над выделением дополнительных 100 миллионов евро на генераторы, укрытия, оборудование и снаряжение. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Как мы обсуждали с Сибигой, россия разрушила любые надежды на мир, поэтому мы планируем действовать на долгосрочную перспективу. ЕС выделит 2 млн евро на беспилотники для Украины - заявила Каллас.

Также она объявила о выделении 10 миллионов евро на запуск Спецтрибунала по преступлению агрессии россии. Кроме того, по ее словам, ЕС выделит 6 млн евро на поддержку в реабилитации депортированных россией детей и жертв сексуального насилия.

Член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявляла, что Украине необходимо модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и, скорее всего, имеет информацию, каким образом были осуществлены укрепления и как защищаются объекты, поэтому нужно маневрировать.