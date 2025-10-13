ЕС работает над выделением дополнительных 100 млн евро для поддержки Украины зимой

$41.600.10
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожары
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмы
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхте
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем Гарри
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерам
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
ЕС работает над выделением дополнительных 100 млн евро для поддержки Украины зимой

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Европейский Союз уже выделил 800 миллионов евро на поддержку Украины этой зимой и работает над дополнительными 100 миллионами евро на генераторы, укрытия и оборудование. Также ЕС предоставит 2 миллиона евро на беспилотники, 10 миллионов на Спецтрибунал по преступлению агрессии россии и 6 миллионов на реабилитацию депортированных детей и жертв сексуального насилия.

ЕС работает над выделением дополнительных 100 млн евро для поддержки Украины зимой

Европейский Союз уже мобилизовал 800 миллионов евро для поддержки Украины этой зимой. Ведется работа над выделением дополнительных 100 миллионов евро на генераторы, укрытия, оборудование и снаряжение. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.

Детали

В этом году Европейский Союз предоставляет Украине рекордный уровень военной поддержки… Европейский Союз уже мобилизовал 800 миллионов евро для поддержки Украины этой зимой. Мы работаем над дополнительными 100 миллионами евро на генераторы, укрытия, оборудование и снаряжение. Как мы обсуждали с Сибигой, россия разрушила любые надежды на мир, поэтому мы планируем действовать на долгосрочную перспективу. ЕС выделит 2 млн евро на беспилотники для Украины

 - заявила Каллас.

Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны30.09.25, 10:51 • 39360 просмотров

Также она объявила о выделении 10 миллионов евро на запуск Спецтрибунала по преступлению агрессии россии. Кроме того, по ее словам, ЕС выделит 6 млн евро на поддержку в реабилитации депортированных россией детей и жертв сексуального насилия.

Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей13.10.25, 10:11 • 14749 просмотров

Дополнение

Член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук заявляла, что Украине необходимо модифицировать свою защиту объектов критической инфраструктуры, поскольку враг не спит и, скорее всего, имеет информацию, каким образом были осуществлены укрепления и как защищаются объекты, поэтому нужно маневрировать.

Анна Мурашко

ПолитикаНовости Мира
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Кайя Каллас
Европейский Союз
Украина