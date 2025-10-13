Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
Киев • УНН
россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Из-за этого утром аварийные отключения электроэнергии применили в 7 областях, а почасовые графики действуют еще в одной.
россия снова атаковала энергетику - в двух областях, утром аварийные отключения электроэнергии применили в 7 областях, почасовые графики действуют в еще одной, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей
Как указано, энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.
Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины - утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.22 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.
Аварийные отключения света расширились на больше областей: что известно13.10.25, 09:53 • 1336 просмотров