Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей

россия снова атаковала энергетику - в двух областях, утром аварийные отключения электроэнергии применили в 7 областях, почасовые графики действуют в еще одной, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Как указано, энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителям. Принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы.

Из-за обусловленной предыдущими российскими обстрелами сложной ситуации в ОЭС Украины - утром были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области местным облэнерго применены почасовые отключения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме