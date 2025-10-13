Аварийные отключения света расширились на больше областей: что известно
Киев • УНН
Утром 13 октября экстренные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины. К Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областям добавились Полтавская, Сумская и Харьковская.
В еще ряде областей утром в понедельник, 13 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии, в дополнение к 3 регионам, о которых было известно ранее, сообщили в местных облэнерго, пишет УНН.
Детали
Сейчас известно об аварийных отключениях как минимум в 6 областях, а также о графиках отключений в одной области.
Так, к Днепропетровщине, Донетчине и Кировоградщине добавились Полтавщина, Сумщина и Харьковщина на экстренных отключениях.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 13 октября в 08:45 получена команда на применение 4 очередей ГАО", - указали в Полтаваоблэнерго.
В Сумыоблэнерго сообщили: "По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 4 очередей потребителей".
В горсовете Змиева, что на Харьковщине, также сообщили об отключениях.
"В Змиевской громаде введены аварийные отключения электроэнергии. Точное время возобновления подачи света пока неизвестно", - указали в Змиевском горсовете.
