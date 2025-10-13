Аварийные отключения света расширились на больше областей: что известно

$41.600.10
Эксклюзив
07:50 • 5742 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 9086 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 7622 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
04:29 • 15039 просмотра
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
12 октября, 17:52 • 33106 просмотра
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
12 октября, 16:23 • 41997 просмотра
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62449 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
12 октября, 12:27 • 36768 просмотра
Украинские военные освободили от оккупантов Малые Щербаки в Запорожской областиVideo
11 октября, 16:00 • 107154 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 116469 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
Популярные новости
Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13 октября, 00:48 • 19143 просмотра
Трамп стал одним из крупнейших частных владельцев биткоинов в США - Forbes13 октября, 01:52 • 20383 просмотра
Финансовые стимулы не работают: Россия не может компенсировать потери на войне против Украины - ISW02:25 • 11076 просмотра
Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам04:14 • 14190 просмотра
Одесская область подверглась массированной атаке рф дронами: есть пострадавший и масштабные пожарыPhotoVideo05:19 • 26715 просмотра
публикации
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50 • 5842 просмотра
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28 • 62492 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 107185 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 116499 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 58526 просмотра
УНН Lite
Кэти Перри и Джастин Трюдо подтвердили роман страстными поцелуями на яхтеPhoto12 октября, 11:24 • 31091 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 62895 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 66503 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 67779 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 133817 просмотра
Аварийные отключения света расширились на больше областей: что известно

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

Утром 13 октября экстренные отключения электроэнергии введены в шести областях Украины. К Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областям добавились Полтавская, Сумская и Харьковская.

Аварийные отключения света расширились на больше областей: что известно

В еще ряде областей утром в понедельник, 13 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии, в дополнение к 3 регионам, о которых было известно ранее, сообщили в местных облэнерго, пишет УНН.

Детали

Сейчас известно об аварийных отключениях как минимум в 6 областях, а также о графиках отключений в одной области.

Так, к Днепропетровщине, Донетчине и Кировоградщине добавились Полтавщина, Сумщина и Харьковщина на экстренных отключениях.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 13 октября в 08:45 получена команда на применение 4 очередей ГАО", - указали в Полтаваоблэнерго.

В Сумыоблэнерго сообщили: "По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений. Сейчас ГАО действуют для 4 очередей потребителей".

В горсовете Змиева, что на Харьковщине, также сообщили об отключениях.

"В Змиевской громаде введены аварийные отключения электроэнергии. Точное время возобновления подачи света пока неизвестно", - указали в Змиевском горсовете.

Экстренные отключения света охватили ряд областей Украины13.10.25, 09:14 • 1862 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Кировоградская область
Харьковская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Змиев
Укрэнерго