Аварійні відключення світла розширилися на більше областей: що відомо
Київ • УНН
Вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії запроваджено у шести областях України. До Дніпропетровської, Донецької та Кіровоградської областей додалися Полтавська, Сумська та Харківська.
У ще низці областей вранці у понеділок, 13 жовтня, ввели екстрені відключення електроенергії, на додачу до 3 регіонів, про які було відомо раніше, повідомили у місцевих обленерго, пише УНН.
Деталі
Наразі відомо про аварійні відключення у щонайменше 6 областях, а також про графіки відключень в одній області.
Так, до Дніпропетровщини, Донеччини та Кіровоградщини додалися Полтавщина, Сумщина та Харківщина на екстрених відключеннях.
"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 13 жовтня о 08:45 отримана команда на застосування 4 черг ГАВ", - вказали в Полтаваобленерго.
У Сумиобленерго повідомили: "За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 4 черг споживачів".
У міськраді Змієва, що на Харківщині, також повідомили про відключення.
"У Зміївській громаді введені аварійні відключення електроенергії. Точний час відновлення подачі світла наразі невідомий", - вказали в Зміївській міськраді.
