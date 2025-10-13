Emergency power outages expanded to more regions: what is known
Kyiv • UNN
On the morning of October 13, emergency power outages were introduced in six regions of Ukraine. Poltava, Sumy, and Kharkiv regions were added to Dnipropetrovsk, Donetsk, and Kirovohrad regions.
In a number of other regions, emergency power outages were introduced on Monday morning, October 13, in addition to the 3 regions that were previously known, local power companies reported, writes UNN.
Details
Currently, emergency blackouts are known in at least 6 regions, as well as blackout schedules in one region.
Thus, Poltava, Sumy, and Kharkiv regions were added to Dnipropetrovsk, Donetsk, and Kirovohrad regions for emergency blackouts.
"By order of NEC "Ukrenergo", on October 13 at 08:45, a command was received to apply 4 stages of emergency power outages," Poltavaoblenergo stated.
Sumyoblenergo reported: "By order of NEC "Ukrenergo", emergency power outage schedules have been introduced in the Sumy region. Currently, emergency power outages are in effect for 4 stages of consumers."
The Zmiiv City Council in the Kharkiv region also reported outages.
"Emergency power outages have been introduced in the Zmiiv community. The exact time of restoration of power supply is currently unknown," the Zmiiv City Council stated.
