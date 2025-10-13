Екстрені відключення світла охопили низку областей України
Київ • УНН
Вранці 13 жовтня екстрені відключення електроенергії введені на Дніпропетровщині, Донеччині та Кіровоградщині. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень у три черги.
У низці областей вранці у понеділок, 13 жовтня, ввели екстрені відключення електроенергії, повідомили в місцевих обленерго та енергокомпаніях, пише УНН.
Деталі
Наразі відомо про екстрені відключення у щонайменше 3 областях, а також графіки в ще одній.
Енергокомпанія ДТЕК повідомила про екстрені відключення на Дніпропетровщині та Донеччині.
"За командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.
"13.10.2025 з 08:48 за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - також повідомили у Кіровоградобленерго.
Тим часом графік погодинних відключень (ГПВ) у три черги одночасно 13 жовтня діє на Чернігівщині, повідомили у Чернігівобленерго. Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, у регіоні планують "протягом дня зменшити обсяг обмежень".
