Экстренные отключения света охватили ряд областей Украины
Киев • УНН
Утром 13 октября экстренные отключения электроэнергии введены в Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях. В Черниговской области действует график почасовых отключений в три очереди.
В ряде областей утром в понедельник, 13 октября, ввели экстренные отключения электроэнергии, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях, пишет УНН.
Детали
Сейчас известно об экстренных отключениях как минимум в 3 областях, а также графики в еще одной.
Энергокомпания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях на Днепропетровщине и Донетчине.
"По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применены экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.
"13.10.2025 с 08:48 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - также сообщили в Кировоградоблэнерго.
Тем временем график почасовых отключений (ГПО) в три очереди одновременно 13 октября действует на Черниговщине, сообщили в Черниговоблэнерго. Если ситуация в энергосистеме будет благоприятной, в регионе планируют "в течение дня уменьшить объем ограничений".
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключений10.10.25, 16:35 • 59718 просмотров