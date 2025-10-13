Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Київ • УНН
росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Через це вранці аварійні відключення електроенергії застосували у 7 областях, а погодинні графіки діють ще в одній.
Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей
Як вказано, енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.
Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України - вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі
Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.
