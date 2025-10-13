$41.600.10
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій
Ексклюзив
07:50 • 9622 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 10620 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 9500 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 15838 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 33587 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
12 жовтня, 16:23 • 42293 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63450 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 36834 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій області
11 жовтня, 16:00 • 108033 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13 жовтня, 00:48 • 19795 перегляди
Трамп став одним з найбільших приватних власників біткоїнів у США - Forbes13 жовтня, 01:52 • 21090 перегляди
Фінансові стимули не працюють: росія не може компенсувати втрати на війні проти України - ISW13 жовтня, 02:25 • 11825 перегляди
Втрати ворога за добу: понад тисячу солдатів, 3 танки та 21 артсистема вже не допоможуть росіянам04:14 • 14946 перегляди
Одещина зазнала масованої атаки рф дронами: є постраждалий та масштабні пожежіPhotoVideo05:19 • 27906 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
Ексклюзив
07:50 • 9666 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 63463 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 108044 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 117334 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 59333 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Беньямін Нетаньягу
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Чернігівська область
Харківська область
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 31673 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 63424 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 66989 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 68247 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 134291 перегляди
Шахед-136
Brent
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59

Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей

Київ • УНН

 • 10637 перегляди

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Через це вранці аварійні відключення електроенергії застосували у 7 областях, а погодинні графіки діють ще в одній.

Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей

росія знову атакувала енергетику - у двох областях, вранці аварійні відключення електроенергії застосували у 7 областях, погодинні графіки діють у ще одній, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.

Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей

- повідомили у Міненерго.

Як вказано, енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в ОЕС України - вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях. Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

- зазначили у міністерстві.

Українців закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.22 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Аварійні відключення світла розширилися на більше областей: що відомо13.10.25, 09:53 • 1474 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Кіровоградська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область