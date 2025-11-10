Графіки вже стали менші, відбувається робота над їх мінімізацією - Міненерго

Уряд працює над скороченням тривалості графіків відключень електроенергії, проте ситуація може змінюватися з кожною новою атакою рф. Про це під час брифінгу заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, передає УНН.

Ситуація в енергосистемі на зараз… ми працюємо з дефіцитом. Щоб збалансувати систему, застосовуються графіки відключень. Ви бачите, що їх стало від останньої атаки… графіки вже стали менші. Працюємо звичайно над тим, щоб їх мінімізувати. Ситуація продовжує бути складною, враховуючи те, що в нас практично кожного тижня відбувається масована атака, як ракетами, так і величезною кількістю дронів

За її словами, базовий сценарій в енергетиці - будуть зменшуватися графіки, але ситуація може змінюватись з кожною наступною атакою.

Підготовлено урядом сценарії реагування на будь-яку подію, яка може відбутися в енергетиці, в тому числі на найскладніші й найкритичніші. Ми всі маємо бути готові, що ситуація може погіршитися