Графики уже стали меньше, ведется работа над их минимизацией - Минэнерго
Киев • УНН
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что правительство работает над минимизацией графиков отключений электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных атак рф, которые могут изменить базовый сценарий уменьшения графиков.
Правительство работает над сокращением продолжительности графиков отключений электроэнергии, однако ситуация может меняться с каждой новой атакой рф. Об этом во время брифинга заявила министр энергетики Светлана Гринчук, передает УНН.
Ситуация в энергосистеме на данный момент… мы работаем с дефицитом. Чтобы сбалансировать систему, применяются графики отключений. Вы видите, что их стало после последней атаки… графики уже стали меньше. Работаем, конечно, над тем, чтобы их минимизировать. Ситуация продолжает быть сложной, учитывая то, что у нас практически каждую неделю происходит массированная атака, как ракетами, так и огромным количеством дронов
По ее словам, базовый сценарий в энергетике - будут уменьшаться графики, но ситуация может меняться с каждой следующей атакой.
Подготовлены правительством сценарии реагирования на любое событие, которое может произойти в энергетике, в том числе на самые сложные и критические. Мы все должны быть готовы, что ситуация может ухудшиться
Напомним
В большинстве областей Украины сегодня до конца суток применяются графики отключений электроэнергии, удары РФ привели к новым повреждениям в энергетике в нескольких областях, потребление электроэнергии остается высоким.