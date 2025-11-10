У більшості областей графіки відключень світла до кінця доби, споживання високе - Укренерго

У більшості областей України сьогодні до кінця доби застосовуються графіки відключень електроенергії, удари рф призвели до нових пошкоджень в енергетиці у кількох областях, споживання електроенергії залишається високим, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у понеділок, пише УНН.

"Чергові удари ворога призвели до нових пошкоджень енергооб’єктів у кількох областях", - ідеться у повідомленні Міненерго.

Як вказано, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок масованих ракетно-дронових атак.

"Сьогодні графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України", - повідомили у Міненерго.

"До кінця доби у більшості регіонів будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг", - вказали в Укренерго.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Споживання електроенергії залишається високим. Вчора, 9 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж попереднього дня", - вказали в Укренерго.

Враховуючи погодні умови та наслідки російських атак – необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше