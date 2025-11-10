В большинстве областей графики отключений света до конца суток, потребление высокое - Укрэнерго

В большинстве областей Украины сегодня до конца суток применяются графики отключений электроэнергии, удары рф привели к новым повреждениям в энергетике в нескольких областях, потребление электроэнергии остается высоким, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

"Очередные удары врага привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как указано, проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате массированных ракетно-дроновых атак.

"Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины", - сообщили в Минэнерго.

"До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей", - указали в Укрэнерго.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Потребление электроэнергии остается высоким. Вчера, 9 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем в предыдущий день", - указали в Укрэнерго.

Учитывая погодные условия и последствия российских атак – необходимость в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему наименьшая