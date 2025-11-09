Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Киев • УНН
Энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после массированной атаки рф баллистическими ракетами, но дефицит электроэнергии сохраняется. В большинстве регионов Украины применяются почасовые отключения, самая сложная ситуация в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Сейчас энергетики постепенно стабилизируют и восстанавливают работу объектов ТЭС после последней массированной атаки рф. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Сейчас на этих объектах (ТЭС - ред.) продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады сейчас делают все возможное и необходимое, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия предыдущей атаки
Он отметил, что враг нанес массированный удар именно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время этой атаки ракет 32 были баллистическими.
Мы сейчас постепенно стабилизируем работу системы, но на это нужно время. Дефицит есть, поэтому применяются меры для возможности проведения ремонта на тех объектах
Также он добавил, что на сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются почасовые отключения для всех категорий потребителей. Меры ограничения будут действовать до конца текущих суток.
Самая сложная ситуация - в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. В остальных регионах, где применяются ограничения, действуют почасовые графики отключений объемом до двух с половиной очередей.
В результате предыдущих обстрелов в нескольких областях есть долгосрочно обесточенные абоненты, в частности на Днепропетровщине, Донетчине, Харьковщине и Черниговщине.
Напомним
Враг совершил самый массированный удар по украинским ТЭС с начала войны, полностью уничтожив генерацию. Это произошло менее чем через месяц после предыдущего удара.
9 ноября в большинстве регионов Украины с 00:00 до 23:59 будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии объемом от 2 до 4 очередей. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.