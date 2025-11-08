Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
Київ • УНН
9 листопада в більшості регіонів України з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії обсягом від 2 до 4 черг. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Завтра в Україні заплановані заходи обмеження споживання у більшості регіонів - вимикатимуть від 2 до 4 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 9 листопада, заходи обмеження споживання у більшості регіонів України будуть застосовуватись в такому обсязі - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг
Крім того, з 00:00 до 23:59 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Як повідомили в Укренерго, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, "сьогодні заходи обмеження вимушено будуть застосовуватись до кінця доби".
