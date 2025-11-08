ukenru
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
В'їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла

Київ • УНН

9 листопада в більшості регіонів України з 00:00 до 23:59 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії обсягом від 2 до 4 черг. Також діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла

Завтра в Україні заплановані заходи обмеження споживання у більшості регіонів - вимикатимуть від 2 до 4 черг, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 9 листопада, заходи обмеження споживання у більшості регіонів України будуть застосовуватись в такому обсязі - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, з 00:00 до 23:59 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Як повідомили в Укренерго, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену російськими обстрілами, "сьогодні заходи обмеження вимушено будуть застосовуватись до кінця доби".

рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго08.11.25, 10:59 • 49768 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоЕкономіка
