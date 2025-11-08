Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
Киев • УНН
9 ноября в большинстве регионов Украины с 00:00 до 23:59 будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии объемом от 2 до 4 очередей. Также будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Завтра в Украине запланированы меры ограничения потребления в большинстве регионов - будут отключать от 2 до 4 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 9 ноября, меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут применяться в таком объеме - с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей
Кроме того, с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Как сообщили в Укрэнерго, из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной российскими обстрелами, "сегодня меры ограничения вынужденно будут применяться до конца суток".
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго08.11.25, 10:59 • 49313 просмотров