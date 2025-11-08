Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света

Завтра в Украине запланированы меры ограничения потребления в большинстве регионов - будут отключать от 2 до 4 очередей, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 9 ноября, меры ограничения потребления в большинстве регионов Украины будут применяться в таком объеме - с 00:00 до 23:59 – объемом от 2 до 4 очередей