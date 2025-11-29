$42.190.00
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції

Київ • УНН

Президент Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидатури на посаду міністра юстиції. Також він закликав парламентарів визначити перелік кандидатур на посаду очільника Міністерства енергетики України.

Президент Володимир Зеленський заявив про наявність кандидатури на посаду міністра юстиції. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Є кандидатура на міністра юстиції вже", - сказав глава держави.

Також, за його словами, нині потрібне "чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України".

Сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур

- зазначив Зеленський.

Крім того, він розповів про розмову зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Я розраховую, що парламент України буде працездатним", - додав Президент.

Нагадаємо

19 листопада Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.

Того ж дня парламент ухвалив рішення про звільнення Світлани Гринчук з посади Міністра енергетики України.

Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський24.11.25, 18:43 • 75176 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

