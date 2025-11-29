Зеленський анонсував кандидатуру на посаду міністра юстиції
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив про наявність кандидатури на посаду міністра юстиції. Також він закликав парламентарів визначити перелік кандидатур на посаду очільника Міністерства енергетики України.
Президент Володимир Зеленський заявив про наявність кандидатури на посаду міністра юстиції. Про це повідомляє УНН.
Деталі
"Є кандидатура на міністра юстиції вже", - сказав глава держави.
Також, за його словами, нині потрібне "чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України".
Сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур
Крім того, він розповів про розмову зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції більшості та з прем’єр-міністром України Юлією Свириденко.
"Я розраховую, що парламент України буде працездатним", - додав Президент.
Нагадаємо
19 листопада Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.
Того ж дня парламент ухвалив рішення про звільнення Світлани Гринчук з посади Міністра енергетики України.
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський24.11.25, 18:43 • 75176 переглядiв