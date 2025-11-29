Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 3584 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 9372 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 10264 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 11213 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 12783 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 12975 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 13212 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13293 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14100 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14575 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29 ноября, 11:16 • 7320 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ29 ноября, 12:55 • 12545 просмотра
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto29 ноября, 13:14 • 6934 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине29 ноября, 14:01 • 10435 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 6846 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 6924 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 62442 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 48951 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 56466 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 54840 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 6924 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 34317 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 52147 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 71744 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 103501 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка

Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о наличии кандидатуры на должность министра юстиции. Также он призвал парламентариев определить перечень кандидатур на должность главы Министерства энергетики Украины.

Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции

Президент Владимир Зеленский заявил о наличии кандидатуры на должность министра юстиции. Об этом сообщает УНН.

Детали

"Есть кандидатура на министра юстиции уже", - сказал глава государства.

Также, по его словам, сейчас необходимо "четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины".

Сильный человек нужен – попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур

- отметил Зеленский.

Кроме того, он рассказал о разговоре со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции большинства и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

"Я рассчитываю, что парламент Украины будет работоспособным", - добавил Президент.

Напомним

19 ноября Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.

В тот же день парламент принял решение об увольнении Светланы Гринчук с должности Министра энергетики Украины.

Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский24.11.25, 18:43 • 75175 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Светлана Гринчук
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский