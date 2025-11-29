Зеленский анонсировал кандидатуру на должность министра юстиции
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил о наличии кандидатуры на должность министра юстиции. Также он призвал парламентариев определить перечень кандидатур на должность главы Министерства энергетики Украины.
Детали
"Есть кандидатура на министра юстиции уже", - сказал глава государства.
Также, по его словам, сейчас необходимо "четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины".
Сильный человек нужен – попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур
Кроме того, он рассказал о разговоре со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции большинства и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
"Я рассчитываю, что парламент Украины будет работоспособным", - добавил Президент.
Напомним
19 ноября Верховная Рада поддержала увольнение министра юстиции Германа Галущенко.
В тот же день парламент принял решение об увольнении Светланы Гринчук с должности Министра энергетики Украины.
