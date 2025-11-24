Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что премьер Юлия Свириденко согласует кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции с депутатами фракции большинства. Это решение принято после совещания с чиновниками по подбору кадров на вакантные должности.
Детали
Зеленский отметил, что во время совещания обсудил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции.
Договорились, что Премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров. Именно так это обсуждалось на встрече с фракцией, состоявшейся на прошлой неделе
Добавим
В настоящее время обязанности министра энергетики Украины исполняет первый заместитель министра Артем Некрасов, а обязанности министра юстиции - заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.