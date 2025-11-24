Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский

Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров энергетики и юстиции. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после совещания с чиновниками, передает УНН.

Зеленский отметил, что во время совещания обсудил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко подбор кадров на вакантные должности министров в правительстве – министра энергетики и министра юстиции.

Договорились, что Премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров. Именно так это обсуждалось на встрече с фракцией, состоявшейся на прошлой неделе