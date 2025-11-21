$42.150.06
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции

Киев • УНН

 • 2636 просмотра

Фракция "Слуга народа" предлагает Дениса Маслова на должность министра юстиции, это предложение поддержал Президент. Маслов является народным депутатом 9 созыва, членом Комитета ВР по вопросам правовой политики и бывшим судьей.

Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции
Денис Маслов

Фракция "Слуга народа" предлагает на должность министра юстиции кандидатуру председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова. Об этом УНН сообщил источник в "Слуге народа".

Такое предложение на встрече с фракцией озвучил Президент (Владимир Зеленский - ред.), а фракция поддержала 

- сообщил собеседник УНН.

Вместо Галущенко: правительство временно назначило Людмилу Сугак главой Минюста

Что известно о Денисе Маслове?

С июня 2020 года Маслов стал народным депутатом 9 созыва, 138 номер в списке партии "Слуга народа". Член партии. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.

Член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.

Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им.О.Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".

Напомним

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.

Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.

12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Павел Башинский

