Президент предложил, а фракция поддержала: Маслова предлагают на должность министра юстиции
Киев • УНН
Фракция "Слуга народа" предлагает Дениса Маслова на должность министра юстиции, это предложение поддержал Президент. Маслов является народным депутатом 9 созыва, членом Комитета ВР по вопросам правовой политики и бывшим судьей.
Фракция "Слуга народа" предлагает на должность министра юстиции кандидатуру председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Дениса Маслова. Об этом УНН сообщил источник в "Слуге народа".
Такое предложение на встрече с фракцией озвучил Президент (Владимир Зеленский - ред.), а фракция поддержала
Вместо Галущенко: правительство временно назначило Людмилу Сугак главой Минюста19.11.25, 22:17 • 3144 просмотра
Что известно о Денисе Маслове?
С июня 2020 года Маслов стал народным депутатом 9 созыва, 138 номер в списке партии "Слуга народа". Член партии. Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.
Член регионального совета по вопросам реформ в сфере юстиции. Работал судьей Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области. Также занимал руководящие должности в юридических компаниях.
Окончил юридический факультет Днепропетровского национального университета им.О.Гончара. Имеет второе высшее образование по специальности "Банковское дело".
Напомним
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал представление премьер-министра об увольнении Германа Галущенко с должности министра юстиции. Увольнение министров должно было состояться 18 ноября.
Во вторник, 18 ноября Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прервал заседание парламента во вторник. Это произошло из-за блокирования трибуны с требованием реальных кадровых решений.
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.