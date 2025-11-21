Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції
Київ • УНН
Фракція "Слуга народу" пропонує Дениса Маслова на посаду міністра юстиції, цю пропозицію підтримав Президент. Маслов є народним депутатом 9 скликання, членом Комітету ВР з питань правової політики та колишнім суддею.
Фракція "Слуга народу" пропонує на посаду міністра юстиції кандидатуру голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Дениса Маслова. Про це УНН повідомило джерело у "Слузі народу".
Таку пропозицію на зустрічі з фракцією озвучив Президент (Володимир Зеленський - ред.), а фракція підтримала
Що відомо про Дениса Маслова?
З червня 2020 року Маслов став народним депутатом 9 скликання, 138 номер у списку партії "Слуга народу". Член партії. Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
Член регіональної ради з питань реформ у сфері юстиції. Працював суддею Дніпровського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області. Також обіймав керівні посади у юридичних компаніях.
Закінчив юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ім.О.Гончара. Має другу вищу освіту за спеціальністю "Банківська справа".
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.
У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.
12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.