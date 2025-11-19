$42.090.03
18:10 • 15909 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 26626 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 25271 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
19 листопада, 15:08 • 16719 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 35608 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
19 листопада, 14:04 • 21237 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
19 листопада, 13:20 • 16083 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
19 листопада, 13:15 • 15985 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16637 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 22213 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Рустем Умєров
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Тернопіль
Туреччина
Китай
Техніка
Соціальна мережа
Х-101
Фільм
Дипломатка

Замість Галущенка: уряд тимчасового призначив Людмилу Сугак очільницею Мінюсту

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків міністра юстиції на Людмилу Сугак, заступника міністра з питань європейської інтеграції. Також Артем Некрасов тимчасово очолив Міністерство енергетики.

Замість Галущенка: уряд тимчасового призначив Людмилу Сугак очільницею Мінюсту

Виконання обовʼязків міністра юстиції покладено на заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сугак Людмилу. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

Тимчасово покладено виконання обовʼязків: міністра юстиції України на Сугак Людмилу Петрівну; міністра енергетики України на Некрасова Артема Леонідовича

- повідомив Мельничук.

Він також додав, що уряд звільнив Геннадія Вовка з посади заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Довідково

Людмила Сугак народилася 6 січня 1987, м. Бершадь, Вінницька область. У 2013-2014 роках - помічниця народного депутата.

З 2014 року по 2017 рік - заступниця директора департаменту - начальник Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями, заступник начальника управління - начальник відділу правового співробітництва з міжнародними організаціями та протоколу, заступник начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату Міністерства юстиції України.

З липня 2023 року - заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Вінницька область
Міністерство юстиції України
Верховна Рада України
Герман Галущенко