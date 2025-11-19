Замість Галущенка: уряд тимчасового призначив Людмилу Сугак очільницею Мінюсту
Київ • УНН
Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків міністра юстиції на Людмилу Сугак, заступника міністра з питань європейської інтеграції. Також Артем Некрасов тимчасово очолив Міністерство енергетики.
Виконання обовʼязків міністра юстиції покладено на заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Сугак Людмилу. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Тимчасово покладено виконання обовʼязків: міністра юстиції України на Сугак Людмилу Петрівну; міністра енергетики України на Некрасова Артема Леонідовича
Він також додав, що уряд звільнив Геннадія Вовка з посади заступника голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Довідково
Людмила Сугак народилася 6 січня 1987, м. Бершадь, Вінницька область. У 2013-2014 роках - помічниця народного депутата.
З 2014 року по 2017 рік - заступниця директора департаменту - начальник Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями, заступник начальника управління - начальник відділу правового співробітництва з міжнародними організаціями та протоколу, заступник начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату Міністерства юстиції України.
З липня 2023 року - заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції.
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала звільнення міністра юстиції Германа Галущенка.