Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський

Київ • УНН

Президент Зеленський повідомив, що прем'єрка Юлія Свириденко узгодить кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції більшості. Це рішення прийнято після наради з урядовцями щодо підбору кадрів на вакантні посади.

Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський

Прем’єрка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями, передає УНН

Деталі

Зеленський зазначив, що під час наради обговорив із прем’єркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції.

Домовилися, що Прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня 

- наголосив Президент.

Президент запропонував, а фракція - підтримала: Маслова пропонують на посаду міністра юстиції

Додамо

Наразі обовʼязки міністра енергетики України виконує перший заступник міністра Артем Некрасов, а обовʼязки міністра юстиції - заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.

У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.

12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Руслан Стефанчук
Герман Галущенко
Володимир Зеленський
Україна