Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що прем'єрка Юлія Свириденко узгодить кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції більшості. Це рішення прийнято після наради з урядовцями щодо підбору кадрів на вакантні посади.
Прем’єрка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів енергетики та юстиції. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після наради з урядовцями, передає УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що під час наради обговорив із прем’єркою України Юлією Свириденко підбір кадрів на вакантні посади міністрів в уряді – міністра енергетики та міністра юстиції.
Домовилися, що Прем’єр-міністерка разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, що відбулася минулого тижня
Додамо
Наразі обовʼязки міністра енергетики України виконує перший заступник міністра Артем Некрасов, а обовʼязки міністра юстиції - заступник міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.
Нагадаємо
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав подання прем’єр-міністра про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Звільнення міністрів мало відбутися 18 листопада.
У вівторок, 18 листопада Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук перервав засідання парламенту у вівторок. Це сталося через блокування трибуни з вимогою реальних кадрових рішень.
12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.