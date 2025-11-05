росія завдала п'ять авіаударів по вугільних підприємствах на Донеччині - Міненерго
Київ • УНН
Російські війська атакували вугільні підприємства на Донеччині п'ятьма авіаударами, пошкодивши котельню, адміністративні та складські будівлі. Загиблих та постраждалих немає, підприємства не функціонують.
росія атакувала вугільні підприємства у Донецькій області, завдавши п'ять авіаударів, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Внаслідок п'яти авіаударів керованими авіабомбами на Донеччині зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі. Пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі. Підприємства наразі не функціонують
За попередньою інформацією, як вказано, загиблих та постраждалих немає.
"Російський терор не припиняється. Ведемо перемовини з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури", - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.
