рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Київ • УНН
Вночі РФ атакувала енергетичні об'єкти Донецької, Сумської та Чернігівської областей. Сьогодні графіки погодинних відключень електроенергії діють з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України.
рф уночі знову атакувала енергетику в Україні - у трьох областях, графіки відключень електроенергії сьогодні до 21 години у всіх регіонах України, повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Донецької, Сумської та Чернігівської областей
Аварійно-відновлювальні роботи, як вказано, тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Сьогодні графіки погодинних відключень застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України. Крім того, з 07:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголосили у відомстві.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.17 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.