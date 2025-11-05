рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Киев • УНН
Ночью РФ атаковала энергетические объекты Донецкой, Сумской и Черниговской областей. Сегодня графики почасовых отключений электроэнергии действуют с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины.
Враг нанес удары по энергетическим объектам Донецкой, Сумской и Черниговской областей
Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Сегодня графики почасовых отключений применяются с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей
Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - подчеркнули в ведомстве.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 13.17 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.