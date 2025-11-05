рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго

рф ночью снова атаковала энергетику в Украине - в трех областях, графики отключений электроэнергии сегодня до 21 часа во всех регионах Украины, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Аварийно-восстановительные работы, как указано, продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сегодня графики почасовых отключений применяются с 07:00 до 21:00 во всех регионах Украины. Кроме того, с 07:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей