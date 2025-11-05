россия нанесла пять авиаударов по угольным предприятиям в Донецкой области - Минэнерго

россия атаковала угольные предприятия в Донецкой области, нанеся пять авиаударов, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области пострадали объекты предприятий угольной отрасли. Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия сейчас не функционируют