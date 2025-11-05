россия нанесла пять авиаударов по угольным предприятиям в Донецкой области - Минэнерго

ukenru
Эксклюзив
13:23 • 1724 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 5804 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 12134 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 14663 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Эксклюзив
08:57 • 17103 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 18888 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 16760 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 33518 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32170 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 54082 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США нанесли авиаудар по судну в Тихом океане: двое погибшихVideo5 ноября, 04:09 • 12276 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти5 ноября, 04:50 • 18687 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 16125 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14860 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 10750 просмотра
публикации
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
Эксклюзив
13:23 • 1704 просмотра
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советыPhoto11:38 • 10780 просмотра
Когда и как обрезать малину на зиму: советыPhoto11:10 • 14917 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается10:32 • 14657 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 62186 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Сергей Лещенко
Петер Сийярто
Роберт Паттинсон
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сингапур
Турция
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 16159 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 31249 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 44874 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 47468 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 42566 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Фильм

россия нанесла пять авиаударов по угольным предприятиям в Донецкой области - Минэнерго

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Российские войска атаковали угольные предприятия в Донецкой области пятью авиаударами, повредив котельную, административные и складские здания. Погибших и пострадавших нет, предприятия не функционируют.

россия нанесла пять авиаударов по угольным предприятиям в Донецкой области - Минэнерго

россия атаковала угольные предприятия в Донецкой области, нанеся пять авиаударов, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области пострадали объекты предприятий угольной отрасли. Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия сейчас не функционируют

- сообщили в Минэнерго.

По предварительной информации, как указано, погибших и пострадавших нет.

"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго05.11.25, 10:12 • 18889 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Министерство энергетики Украины