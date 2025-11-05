россия нанесла пять авиаударов по угольным предприятиям в Донецкой области - Минэнерго
Киев • УНН
Российские войска атаковали угольные предприятия в Донецкой области пятью авиаударами, повредив котельную, административные и складские здания. Погибших и пострадавших нет, предприятия не функционируют.
россия атаковала угольные предприятия в Донецкой области, нанеся пять авиаударов, сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.
В результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами в Донецкой области пострадали объекты предприятий угольной отрасли. Повреждены котельная, административные и складские здания. Предприятия сейчас не функционируют
По предварительной информации, как указано, погибших и пострадавших нет.
"Российский террор не прекращается. Ведем переговоры с партнерами по усилению противовоздушной обороны и оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры", - отметила министр энергетики Светлана Гринчук.
