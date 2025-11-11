Впливав на посадовців і визначав розмір готівки: НАБУ і САП встановили "Карлсона", який контролював корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі"

Детективи НАБУ і САП у межах справи щодо обшуків, пов’язаних із можливою масштабною корупцією у сфері енергетики, під час операції "Мідас" встановили керівника злочинної організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Деталі

За даними правоохоронців, йдеться про "Карлсона", який контролював роботу так званої "пральні", де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти. У НАБУ встановили, що через цей офіс пройшло близько 100 млн доларів США.

Так званий "Карлсон", як кажуть у Бюро, визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки. Він також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах, зокрема, в енергетичній та оборонній сферах.

Уточнюють, що розташовувався офіс у центрі Києва, на вулиці Грушевського, на верхніх поверхах будинку.

У розмовах, зафіксованих детективами, він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо "безпеки" та виявляє обізнаність про можливу увагу НАБУ.

НАБУ напередодні, 10 листопада, оприлюднило частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. Операція має назву "Мідас". На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми та можливі загрози від антикорупційних органів.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Желєзняк повідомляв раніше, що на плівках, оприлюднених НАБУ і САП – "Карлсон" – це Тимур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія "Квартал 95". Також, за інформацією Железняка, Тимур Міндіч залишив територію України перед обшуками НАБУ.

Джерела УНН уточнили, що бізнесмен Тимур Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод, пише УНН. Співрозмовники пояснюють, що у разі потреби затримання особи на кордоні слідчі органи - у цьому випадку НАБУ - мали виставити спеціальні індекси. Зокрема, індекс "В" означає перевірку документів до прибуття слідчої групи, яка може провести затримання. Утім, жодних індексів щодо Міндіча у базах не було, тож він спокійно перетнув кордон.

Раніше у НАБУ повідомляли інформацію, що приміщення офісу належало родині колишнього депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, якому НАБУ і САП інкримінують інше кримінальне провадження - державну зраду. У цьому офісі вели "чорну бухгалтерію", здійснювали суворий облік отриманих коштів і відмивали їх через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Встановлено також, що за надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.

Нагадаємо

10 листопада НАБУ та САП провели обшуки на тлі викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Йдеться про нібито систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів.

На тлі обшуків до Верховної Ради внесли заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка, а також постанову про звільнення чинного міністра енергетики Світлани Гринчук.