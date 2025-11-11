$41.960.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Влиял на должностных лиц и определял размер наличных: НАБУ и САП установили "Карлсона", который контролировал коррупционную схему с "откатами" в "Энергоатоме"

Киев • УНН

 • 826 просмотра

Следствие установило, что "Карлсон" определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных.

Влиял на должностных лиц и определял размер наличных: НАБУ и САП установили "Карлсона", который контролировал коррупционную схему с "откатами" в "Энергоатоме"

Детективы НАБУ и САП в рамках дела об обысках, связанных с возможной масштабной коррупцией в сфере энергетики, во время операции "Мидас" установили руководителя преступной организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Подробности

По данным правоохранителей, речь идет о "Карлсоне", который контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались полученные преступным путем средства. В НАБУ установили, что через этот офис прошло около 100 млн долларов США.

Так называемый "Карлсон", как говорят в Бюро, определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных. Он также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности, в энергетической и оборонной сферах.

Уточняют, что располагался офис в центре Киева, на улице Грушевского, на верхних этажах дома.

В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по "безопасности" и проявляет осведомленность о возможном внимании НАБУ.

НАБУ накануне, 10 ноября, обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. Операция называется "Мидас". На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк сообщал ранее, что на пленках, обнародованных НАБУ и САП – "Карлсон" – это Тимур Миндич, бизнесмен, кинопродюсер, совладелец компании Студия "Квартал 95". Также, по информации Железняка, Тимур Миндич покинул территорию Украины перед обысками НАБУ.

Источники УНН уточнили, что бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины за несколько часов до начала обысков. По информации источников, Миндич выехал по собственному паспорту без каких-либо препятствий, пишет УНН. Собеседники объясняют, что в случае необходимости задержания лица на границе следственные органы - в этом случае НАБУ - должны были выставить специальные индексы. В частности, индекс "В" означает проверку документов до прибытия следственной группы, которая может провести задержание. Впрочем, никаких индексов в отношении Миндича в базах не было, поэтому он спокойно пересек границу.

Ранее в НАБУ сообщали информацию, что помещение офиса принадлежало семье бывшего депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, которому НАБУ и САП инкриминируют другое уголовное производство - государственную измену. В этом офисе вели "черную бухгалтерию", осуществляли строгий учет полученных средств и отмывали их через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины. Установлено также, что за предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм.

Напомним

10 ноября НАБУ и САП провели обыски на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

На фоне обысков в Верховную Раду внесли заявление об увольнении нынешнего министра юстиции и бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, а также постановление об увольнении действующего министра энергетики Светланы Гринчук.

Лилия Подоляк

