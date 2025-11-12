$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
До Ради надійшли подання на звільнення міністрів енергетики та юстиції - Стефанчук

Київ • УНН

 • 2552 перегляди

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про надходження подань щодо звільнення Світлани Гринчук та Германа Галущенка. Парламент розгляне ці питання найближчим часом, а фракція "Слуга народу" підтримує відставки, ініційовані Президентом Зеленським.

До Ради надійшли подання на звільнення міністрів енергетики та юстиції - Стефанчук

У Верховну Раду надійшли подання щодо звільнення з посад міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

Від Прем’єр-міністра України Свириденко Ю. А. до Верховної Ради надійшли подання щодо звільнення з посад Міністра енергетики України Гринчук С. В. та Міністра юстиції України Галущенка Г. В. 

- написав Стефанчук.

За його словами, парламент розгляне ці питання найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Рада розгляне звільнення міністрів юстиції та енергетики 18 листопада - нардеп12.11.25, 17:16 • 2592 перегляди

Додамо

У той же час, у "Слузі народу" заявили, що фракція поділяє позицію Президента України Володимира Зеленського щодо відставки міністрів енергетики та юстиції.

Дані члени уряду не можуть залишатися на посадах. Рішення про їх звільнення будуть ухвалені в найкоротші терміни, на найближчому пленарному засіданні. Ми підтримуємо дії, направлені на всебічну боротьбу з корупцією. Кожне порушення має отримати чітку юридичну відповідь, а вироки повинні бути невідворотними 

- йдеться у повідомленні.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на своїх посадах через втрату довіри та наявні звинувачення, і закликав Верховну Раду підтримати їхні відставки.

Нагадаємо

Раніше до Верховної Ради України подали заяву про звільнення нинішнього міністра юстиції і колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка.

Це сталося на тлі того, як 10 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

12 листопада прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд відсторонив Германа Галущенка від посади міністра юстиції. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики. 

Антоніна Туманова

